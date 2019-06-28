被一隻手出賣？ 金材昱&李伊再傳緋聞，男方公司火速否認

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昨日李伊在IG分享了新買的戒指，戒指設計公司也PO出照片，但照片裡的另一隻手激似金材昱，聯想到去年的「睡顏照片」事件，兩人的關係再度引起網友猜測。

昨日李伊在SNS上PO出左手戴著戒指的照片，照片上寫著「嘿嘿」，還加了一枚象徵禮物的動態貼圖：



同時，戒指的設計製造者帳號也PO出照片，留言標注李伊的帳號說：「美麗的李伊與我們的客人一起來了店裡。 在這次去香港出差購買的產品中挑選了最適合她的、有可愛細節的石英原石和蛋白石戒指。 聽說今天是她的生日，祝生日快樂哦。 」



問題是該帳號PO出的另一張照片：「第二次來的客人挑選了本次香港購入的產品中最喜歡的一款。 這位客人總是能把各種單品消化得非常帥氣呢。 」



照片中手指上的痣，以及手指的弧度，都與金材昱十分相似：



這不是李伊和金材昱第一次被懷疑戀愛，去年5月李伊就曾在IG上PO出金材昱赤裸上身熟睡的照片，但所屬社稱是兩人一起演音樂劇時在待機室拍攝的，隨後李伊也把IG設為非公開。



今日金材昱所屬社SOOP人士也發聲否認：「照片中的手不是金材昱，也沒有和李伊戀愛。 」

（圖源：IG@moiettoisilver、2l_kjh）

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