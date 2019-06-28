《初次見面我愛你》編劇超貼心，最後特別整理了一下四人的愛情關係！
韓劇 2019年6月28日 星期五10:02 MiJimin
原來是這樣子達成平衡的啊，薇若妮卡朴（金栽經 飾）太吃虧了啦～！
SBS韓劇《初次見面我愛你》在本週二正式迎來大結局，也在最後一集寫下最高的4.6%收視率，幸福美滿的完結了，對於這部愛情喜劇的節奏與劇情都相當流暢，網上評價也相當不錯。
在第31集，有一段劇情讓小編印象非常深刻，也相當有趣的片段，編劇整理了一下四位主演的關係，表面上看起來是互相不干涉彼此發展的兩對CP，骨子裡關心與奴性的方向卻達成了平衡，如同食物鏈一般的存在。
鄭佳希（秦基周 飾）做過薇若妮卡朴的秘書，所以自然的幫忙跑腿；想守護她的都民益（金英光 飾），不捨得讓心愛的女人做事，甘心為她跑腿；從小就為都民益做事的奇大周（具子成 飾），更加不願意讓他做一些跑腿的事，所以搶著做…。
結果，發筷子的事情…還是落到了想珍惜奇大周強壯大腿的薇若妮卡朴，自己來做～XD。
▼奇大周最後也被傳染喊了那句：「Awesome～」
後面為了跑腿拿酒的事情…自然還是落到了薇若妮卡朴身上。
▼來看一下這可愛又有趣的片段吧～：
（圖自：愛奇藝）
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