被一只手出卖？ 金材昱&李伊再传绯闻，男方公司火速否认

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昨日李伊在IG分享了新买的戒指，戒指设计公司也PO出照片，但照片里的另一只手激似金材昱，联想到去年的「睡颜照片」事件，两人的关系再度引起网友猜测。

昨日李伊在SNS上PO出左手戴著戒指的照片，照片上写著「嘿嘿」，还加了一枚象徵礼物的动态贴图：



同时，戒指的设计制造者帐号也PO出照片，留言标注李伊的帐号说：「美丽的李伊与我们的客人一起来了店里。 在这次去香港出差购买的产品中挑选了最适合她的、有可爱细节的石英原石和蛋白石戒指。 听说今天是她的生日，祝生日快乐哦。 」



问题是该帐号PO出的另一张照片：「第二次来的客人挑选了本次香港购入的产品中最喜欢的一款。 这位客人总是能把各种单品消化得非常帅气呢。 」



照片中手指上的痣，以及手指的弧度，都与金材昱十分相似：



这不是李伊和金材昱第一次被怀疑恋爱，去年5月李伊就曾在IG上PO出金材昱赤裸上身熟睡的照片，但所属社称是两人一起演音乐剧时在待机室拍摄的，随后李伊也把IG设为非公开。



今日金材昱所属社SOOP人士也发声否认：「照片中的手不是金材昱，也没有和李伊恋爱。 」

（图源：IG@moiettoisilver、2l_kjh）

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