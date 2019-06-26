BIGBANG入伍後YG面臨最大的危機！

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YG為何在BIGBANG入伍之際頻頻與東南亞富商接觸？ 也許看完這篇，您就能找到一些答案。

近日有報導稱，梁鉉錫及旗下藝人涉嫌為大馬富商Jho Low(劉特佐)牽線性招待，甚至為其安排「海外旅行遠征性接待」。 不斷有懷疑的聲音稱YG接觸並管理著Jho Low、泰國人Bob等海外富商，長期對他們提供性招待。

YG這樣做的原因，正是試圖在東南亞推廣餐飲事業。 據YG相關人士透露，YG積極在海外發展外食業，與BIGBANG有脫不開的關係：「BIGBANG成員在各國演出的收入最多可佔到YG公演收入的80%，與公司的經營指標直接相關，對於上市公司YG而言, BIGBANG是最為重要的存在。 」



從2017年2月開始，隨著BIGBANG成員陸續入伍，出現了「YG失去搖錢樹」的危機論，證券界也降低了YG的目標股價。 有證言稱，梁鉉錫為了填補BIGBANG入伍所帶來的空白，準備拓展事業的多樣性，其中尤其重視對於愛豆品牌認知度較高的亞洲國家。

在這樣的背景下，YG的外食企業YG Foods大舉進軍泰國並獲得成功，找到了突破口。 而要打入東南亞各國的當地，上流階層的人脈是比投資金額更重要的要素。 一名企業家透露：「掌握公權力的人有自己的朋友圈子，互相幫助。 很多人都和他們做生意。 」

一名泰國韓僑透露，企業家邀請當地上流階層到韓國進行招待的時並不稀奇。 而YG公司裡負責管理東亞富商的人，就是BIGBANG前成員勝利和YG子公司YGX的代表金某，其中金某是東南亞富商的實際負責人，那些富商都是對YG的外食業能做出影響的人物。



種種情況和證言指出，YG積極接觸東南亞富商，正是為了在當地推進外食業，以填補因BIGBANG入伍而造成的收入缺口。

為了這一事業，YG多次進行非法招待，現在不僅重創YG形象，也動搖了企業的根基，被看作「通過非法招待建立起來的王國」，甚至引起大眾的抵制輿論。

其中，BIGBANG前成員勝利位於Burning Sun事件的中心，令YG也很難擺脫懷疑，雖然與勝利解約、「斷尾求生」， 但是加上為隱瞞BIGBANG另一成員T.O.P吸大麻的消息而把舉報者A某送到海外的嫌疑，YG目前面對的公眾視線仍然十分冰冷。

（圖源：KSD，YG）

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