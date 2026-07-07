睽違4年終於等到！BIGBANG出道20週年準備推出團體新歌，預計下週拍攝MV

VIP 們終於等到好消息！BIGBANG 將以全新作品為出道20週年增添光彩，睽違4年的團體新曲準備消息正式曝光，也讓粉絲期待值再度飆升。

今日（7日），根據韓媒報導，BIGBANG目前正在準備全新團體歌曲，相關拍攝行程也正在進行中。據悉，成員們已提前協調好行程，預計於7月第3週進行新曲相關拍攝，包括音樂錄影帶與相關內容企劃，為回歸做好準備。



這也是 BIGBANG 繼2022年4月推出單曲〈Still Life〉後，睽違4年再次以團體形式推出新作品。當時〈Still Life〉即使沒有進行特別宣傳活動，依然登上韓國最大音源平台 Melon 年度排行榜第7名，展現 BIGBANG 多年累積的強大音樂影響力，而該作品也是 T.O.P 參與的最後一首 BIGBANG 作品。



2023年6月 T.O.P 離開團體後，BIGBANG 以 GD、太陽、大聲三人體制活動，期間三位成員皆專注於個人音樂發展，尚未推出團體新歌。不過，三人之間的音樂連結仍持續延續，GD 於2024年發行新歌〈HOME SWEET HOME〉，並邀請太陽、大聲參與feat.演唱，久違的聲音合體也引發粉絲熱烈討論。



如今，BIGBANG不只傳出正在準備新曲，也將展開睽違9年的世界巡演，讓出道20週年的回歸更加令人期待。「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」將從8月21日至23日韓國高陽綜合運動場起跑，橫跨北美、歐洲、大洋洲與亞洲等18座城市，陪伴粉絲再次重溫BIGBANG多年累積的音樂作品與舞台魅力。



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