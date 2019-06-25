「我沒參與色情招待！」PSY被扒說謊打臉：招待對象曾追Miranda Kerr
明星 2019年6月25日 星期二13:14 Rui
YG娛樂前社長梁鉉錫深陷色情招待醜聞中，當時同席的還有YG知名歌手。 消息曝光沒多久之後就有媒體扒出知名歌手就是火遍全球的鳥叔PSY。
5月就有韓媒爆料，梁鉉錫與YG旗下一名歌手曾在2014年7月在首爾招待馬來西亞富商Jho Low(劉特佐)，期間疑似有色情招待發生，不久後又有媒體爆料這名歌手正是PSY。 而日前PSY被傳喚至警局，做為證人接受了警方有關梁鉉錫涉嫌色情招待案的調查。PSY承認自己有現身飯局，但吃完飯就離開，又承認認識同場的「鄭媽媽」（應召女管理人）。
PSY全面否認了所有質疑，但卻被扒出除了被警方懷疑的那場飯局之外，其實早在那之前PSY就曾和Jho Low一同出現在了夜總會。飯局當天有10多名應召女出現，據當時在場的人員透露，Jho Low和多名女性一起喝酒，之後就前往了梁鉉錫的夜店，並發生了性關係。PSY解釋：「和Jho Low是朋友，他來了韓國就一起吃了頓飯。 我也不知道為什麼會有應召女出現在飯局上，吃完飯之後我就走了，對於色情招待完全不知道。」
然而《Straight》找到的證據並非如此，節目組發現從Jho Low抵達韓國的第一天起PSY就和他一起去了鄭媽媽開的夜總會，「PSY在飯局的前一天就參加了某不正當的酒局，當時在場的有鄭媽媽所開的夜總會的25名應召女，飯後他們又去了鄭媽媽所開的另一家高級夜總會。」據目擊者爆料：「PSY就坐在黃荷娜旁邊，Jho Low坐在正中央，他們完全沒有任何交流，根本就不像朋友關係。」
Jho Low除了是馬來西亞富商之外，更多的人知道他是因為他與國際名模Miranda Kerr的戀情。 據悉Jho Low除曾今以129萬美金購買了一顆11.72克拉的磚石來追求女方，這筆購買鑽石的巨額原來是貪污所得贓款。
「圖：NATE」
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