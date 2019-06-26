BIGBANG入伍后YG面临最大的危机！

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YG为何在BIGBANG入伍之际频频与东南亚富商接触？ 也许看完这篇，您就能找到一些答案。

近日有报导称，梁铉锡及旗下艺人涉嫌为大马富商Jho Low(刘特佐)牵线性招待，甚至为其安排「海外旅行远征性接待」。 不断有怀疑的声音称YG接触并管理著Jho Low、泰国人Bob等海外富商，长期对他们提供性招待。

YG这样做的原因，正是试图在东南亚推广餐饮事业。 据YG相关人士透露，YG积极在海外发展外食业，与BIGBANG有脱不开的关系：「BIGBANG成员在各国演出的收入最多可占到YG公演收入的80%，与公司的经营指标直接相关，对於上市公司YG而言, BIGBANG是最为重要的存在。 」



从2017年2月开始，随著BIGBANG成员陆续入伍，出现了「YG失去摇钱树」的危机论，证券界也降低了YG的目标股价。 有证言称，梁铉锡为了填补BIGBANG入伍所带来的空白，准备拓展事业的多样性，其中尤其重视对於爱豆品牌认知度较高的亚洲国家。

在这样的背景下，YG的外食企业YG Foods大举进军泰国并获得成功，找到了突破口。 而要打入东南亚各国的当地，上流阶层的人脉是比投资金额更重要的要素。 一名企业家透露：「掌握公权力的人有自己的朋友圈子，互相帮助。 很多人都和他们做生意。 」

一名泰国韩侨透露，企业家邀请当地上流阶层到韩国进行招待的时并不稀奇。 而YG公司里负责管理东亚富商的人，就是BIGBANG前成员胜利和YG子公司YGX的代表金某，其中金某是东南亚富商的实际负责人，那些富商都是对YG的外食业能做出影响的人物。



种种情况和证言指出，YG积极接触东南亚富商，正是为了在当地推进外食业，以填补因BIGBANG入伍而造成的收入缺口。

为了这一事业，YG多次进行非法招待，现在不仅重创YG形象，也动摇了企业的根基，被看作「通过非法招待建立起来的王国」，甚至引起大众的抵制舆论。

其中，BIGBANG前成员胜利位於Burning Sun事件的中心，令YG也很难摆脱怀疑，虽然与胜利解约、「断尾求生」， 但是加上为隐瞒BIGBANG另一成员T.O.P吸大麻的消息而把举报者A某送到海外的嫌疑，YG目前面对的公众视线仍然十分冰冷。

（图源：KSD，YG）

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