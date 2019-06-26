Super Junior藝聲曾在一個月能瘦8kg：一年吃晚飯的次數不超過10次！
明星 2019年6月26日 星期三08:00 Rui
前不久Super Junior成員藝聲公開了一張側顏照，V臉尖下巴頓時看得粉絲們震驚不已，狂呼「到底發生了什麼事情」。
在人人都追求紙片人效果的娛樂圈，除了女明星會減肥之外，就連男明星也不例外，藝聲就自爆經歷了一段艱辛又狠毒的減肥過程。
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藝聲做客某廣播節目，就被主持人提及了減肥話題。主持人稱曾聽藝聲的隊友圭賢爆料過，說藝聲一年吃晚飯的次數不到5次，藝聲解釋：「是2016年宣傳《開門吧》時期，整整一年吃晚飯的次數不超過10次。這之後就就保持了嚴格的自我管理，為了新專輯一個月瘦了8kg。想要通過新專輯展現全新面貌，活動期間下巴都胖了。」
藝聲絕對是一位專業的愛豆，「我都已經服完役了，絕對不能讓粉絲們看到我懈怠的模樣。」不過最近的藝聲不同了，他通過SNS表示：「那是3年前的減肥方法了，這次沒有減肥而是增重。」
「圖：藝聲IG」
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