Super Junior艺声曾在一个月能瘦8kg：一年吃晚饭的次数不超过10次！
明星 2019年6月26日 星期三08:00 Rui
前不久Super Junior成员艺声公开了一张侧颜照，V脸尖下巴顿时看得粉丝们震惊不已，狂呼「到底发生了什么事情」。
在人人都追求纸片人效果的娱乐圈，除了女明星会减肥之外，就连男明星也不例外，艺声就自爆经历了一段艰辛又狠毒的减肥过程。
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艺声做客某广播节目，就被主持人提及了减肥话题。主持人称曾听艺声的队友圭贤爆料过，说艺声一年吃晚饭的次数不到5次，艺声解释：「是2016年宣传《开门吧》时期，整整一年吃晚饭的次数不超过10次。这之后就就保持了严格的自我管理，为了新专辑一个月瘦了8kg。想要通过新专辑展现全新面貌，活动期间下巴都胖了。」
艺声绝对是一位专业的爱豆，「我都已经服完役了，绝对不能让粉丝们看到我懈怠的模样。」不过最近的艺声不同了，他通过SNS表示：「那是3年前的减肥方法了，这次没有减肥而是增重。」
「图：艺声IG」
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