【劇評】月火韓劇tvN《Abyss》、SBS《初次見面我愛你》今晚大結局！

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【無雷推薦】這兩部大家有on檔追到最後嗎～？！（喜歡一次看完的人可以開追了...）

每週一、二播出的月火時段今晚將有兩部電視劇迎來大結局，一部是tvN的《Abyss》（深淵），另一部則是SBS的《初次見面我愛你》。

由朴寶英和安孝燮所主演的《Abyss》是講述超頂尖的美女檢察官與奇醜無比的大醜男，因為一個可以讓靈魂重生的寶珠「Abyss」，讓他們的外貌改變，分別變成一個超級平凡女和花美男，並展開一段人生和愛情都重啟的奇幻故事。



從一開始AGB全國 3.858% 的收視率，到第15集2.043%一路下降的成績，負面評價算是不少，靠主角們也撐不起凌亂且看了讓人無力的劇情發展，劇本方面是挺可惜的，但喜歡演員的朋友們，還是可以追看看這個奇幻題材，今晚將迎來第16集大結局。



＊《Abyss》完結後由《60天，指定倖存者》接檔。



另一部由金英光和秦基周所主演的SBS《初次見面我愛你》，講述目空一切的態度隨意待人的冷血老闆，開始正確看待人的自我探尋故事，是一部充滿活力的浪漫愛情喜劇，一首播就被大家評為《金秘書為何那樣》加《愛上變身情人》的合成體。



其中老梗新玩引發觀眾好評，雖然沒有熱烈的高討論度，但收視節節上升，從最低2.7%再提升到4.2%，保持在3%左右的成績（雖然以三大台來說，是過低的收視率），角色立體鮮明，互動有趣搞笑，還蠻推薦喜歡愛情喜劇的朋友，可以追這一部，評價算還不錯！



不過，因為SBS的月火時段收視低迷，所以將暫停製作月火電視劇，原時段將播出綜藝節目，所以後續就沒有接檔的新劇了。

（圖自：官方劇照）

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