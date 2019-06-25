【剧评】月火韩剧tvN《Abyss》、SBS《初次见面我爱你》今晚大结局！

【无雷推荐】这两部大家有on档追到最后吗～？！（喜欢一次看完的人可以开追了...）
每周一、二播出的月火时段今晚将有两部电视剧迎来大结局，一部是tvN的《Abyss》（深渊），另一部则是SBS的《初次见面我爱你》。
由朴宝英和安孝燮所主演的《Abyss》是讲述超顶尖的美女检察官与奇丑无比的大丑男，因为一个可以让灵魂重生的宝珠「Abyss」，让他们的外貌改变，分别变成一个超级平凡女和花美男，并展开一段人生和爱情都重启的奇幻故事。
从一开始AGB全国 3.858% 的收视率，到第15集2.043%一路下降的成绩，负面评价算是不少，靠主角们也撑不起凌乱且看了让人无力的剧情发展，剧本方面是挺可惜的，但喜欢演员的朋友们，还是可以追看看这个奇幻题材，今晚将迎来第16集大结局。
＊《Abyss》完结后由《60天，指定幸存者》接档。
另一部由金英光和秦基周所主演的SBS《初次见面我爱你》，讲述目空一切的态度随意待人的冷血老板，开始正确看待人的自我探寻故事，是一部充满活力的浪漫爱情喜剧，一首播就被大家评为《金秘书为何那样》加《爱上变身情人》的合成体。
其中老梗新玩引发观众好评，虽然没有热烈的高讨论度，但收视节节上升，从最低2.7%再提升到4.2%，保持在3%左右的成绩（虽然以三大台来说，是过低的收视率），角色立体鲜明，互动有趣搞笑，还蛮推荐喜欢爱情喜剧的朋友，可以追这一部，评价算还不错！
不过，因为SBS的月火时段收视低迷，所以将暂停制作月火电视剧，原时段将播出综艺节目，所以后续就没有接档的新剧了。
（图自：官方剧照）
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