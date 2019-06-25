Wanna One去年捐赠的1亿善款 拯救了33名心脏病患者！
明星 2019年6月25日 星期二11:55 Sani
虽然Wanna One已经解散，但他们留下的温暖依然还在T^T
昨天，韩国心脏基金会通过官方SNS透露：「Wanna One在去年捐出的1亿韩元为33名心脏病患者带来了新的生命。 从队长尹智圣的想法开始，再加上成员们的意见，一起打造的『HEART LIGHT：《点亮》心脏之光』活动会永远被心脏病患者们铭记在心。 」
基金会还公开了获救患者母亲写的信：「不知道该如何表达对Wanna One的感谢，只好不断地说谢谢、感恩。 今年8月29日接受了肺动脉组织瓣膜手术。 作为先天性心脏病患儿的母亲，经历多次手术真的太痛苦了，单是开胸手术就有3次。 但终於能够回到日常生活了，我们会一直带著对Wanna One的感恩活下去。 」
另一位母亲则写道：「多亏了Wanna One的援助，让孩子能健康成长，我们会好好把他培养成懂得报答这份恩惠的人。 感谢你们，祝你们健康，也希望你们的歌曲获得好成绩。 」
今天也是想念Wanna One，并为Wanna One自豪的Wannable❤
（图源：IG@koreaheartfoundation）
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