宛若老大爺逛街！「BTS之父」房時爀拿出BTS周邊包出行：頓時就讓小編想到了這位動漫人物XD

作為「BTS之父」、上市公司BIGHIT的老闆，我們以為房時爀PD出行時即使沒有十幾二十位保鏢，也該是有七八九位隨行人員，卻萬萬沒想到會是一副老大爺逛公園的光景XD
近日，防彈少年團在首爾奧林匹克公園舉辦了粉絲會「BTS 5TH MUSTER[MAGIC SHOP]」。 粉絲們早早就來到了現場，不是看成員們的各種照片，就是購買各種周邊，一群中之中有一位十分引人注目。
胖胖的他穿著藍色條紋T恤，配上一條淺色的休閒褲，腳上卻是一雙時髦的皮拖鞋，一手拿著咖啡，一手拿著BTS的布包。 原以為是某位大叔粉絲，卻沒想到肚子出賣了他，這根本就是BTS的老闆房時爀PD嘛！
好歹也是身家過億的大社長，房時爀PD的著裝也太隨性了。 帶著2、3位工作人員的方PD親自市場了粉絲會場的各個角落，不時囑咐身邊人幾句。 看來老闆也是為了防彈少年團的7個孩子操碎了心啊，連粉絲會都要親自到場。
讓小編莫名想到了《SLAM DUNK》裡的安西教練，同樣也是慈眉善目，同樣有著大大的肚腩，同樣帶著一群孩子奔向夢想~哈哈哈哈~~
「圖：cr_logo、twitter」
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