具荷拉將通過日本音樂節目重新展開活動！ Red Velvet這張照片火爆了！粉絲看完直呼：太帥了，還缺跑腿小妹嗎XD 《18歲的瞬間》首曝預告片！邕聖祐&金香起這青澀酸甜的初戀味道啊～ 退伍倒計時D-6！金秀賢休假打保齡球：果然這才是他的真愛啊XD 《香水》高媛熙瀟灑承認整形：「因為事實就是事實」 李大輝挑戰演戲：接拍SBS新劇《延南洞Global House》！搭檔《A-TEEN2》姜敏兒 宛若老大爺逛街！「BTS之父」房時爀拿出BTS周邊包出行：頓時就讓小編想到了這位動漫人物XD

作為「BTS之父」、上市公司BIGHIT的老闆，我們以為房時爀PD出行時即使沒有十幾二十位保鏢，也該是有七八九位隨行人員，卻萬萬沒想到會是一副老大爺逛公園的光景XD

近日，防彈少年團在首爾奧林匹克公園舉辦了粉絲會「BTS 5TH MUSTER[MAGIC SHOP]」。 粉絲們早早就來到了現場，不是看成員們的各種照片，就是購買各種周邊，一群中之中有一位十分引人注目。

胖胖的他穿著藍色條紋T恤，配上一條淺色的休閒褲，腳上卻是一雙時髦的皮拖鞋，一手拿著咖啡，一手拿著BTS的布包。 原以為是某位大叔粉絲，卻沒想到肚子出賣了他，這根本就是BTS的老闆房時爀PD嘛！



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

好歹也是身家過億的大社長，房時爀PD的著裝也太隨性了。 帶著2、3位工作人員的方PD親自市場了粉絲會場的各個角落，不時囑咐身邊人幾句。 看來老闆也是為了防彈少年團的7個孩子操碎了心啊，連粉絲會都要親自到場。



讓小編莫名想到了《SLAM DUNK》裡的安西教練，同樣也是慈眉善目，同樣有著大大的肚腩，同樣帶著一群孩子奔向夢想~哈哈哈哈~~



「圖：cr_logo、twitter」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究