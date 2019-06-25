李大輝挑戰演戲：接拍SBS新劇《延南洞Global House》！搭檔《A-TEEN2》姜敏兒

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AB6IX成員李大輝將和網劇《A-TEEN2》女主角之一姜敏兒合拍SBS short-form電視劇《延南洞Global House》，詮釋來自不同國家的人的故事。

《延南洞Global House》是一部浪漫喜劇，講的是6名來自不同國家的男女一起住在位於首爾市延南洞的豪華國際型share house裡，各自展開工作與戀情的故事。

不久前作為AB6IX成員出道的李大輝，最近積極涉獵綜藝節目，在眾多備選的劇本中挑中這一部作為其影視處女作。 劇中，他飾演的角色名為董震宇（音），小小年紀失去父母、在祖母的撫養下長大，也跟祖母學了不少房地產投資技術，從而積累了大量財產，是相當成功的不動產投資人，也是劇中share house的房東。 劇中的他伸出各國青年男女的中心，卻偏偏對姜宥娜（音）格外關注，不時干涉她的私生活，最後陷入愛情。



飾演姜宥娜的，就是在網劇《A-TEEN2》裡備受喜愛的姜敏兒啦！ 姜宥娜是來韓國讀書的留學生，在這座Global House裡兼職工作，跟挑剔嚴格的房東董震宇慢慢滋生情緒，也與來自各國的房客培養出友誼。



《延南洞Global House》的另外4名主演還在物色演員，決定人選後預計8月開拍，10月通過各國平臺播出。 期待大輝的演技！

（圖源：KSD，AB6IX FB，Imagine Asia）

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