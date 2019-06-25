宛若老大爷逛街！「BTS之父」房时爀拿出BTS周边包出行：顿时就让小编想到了这位动漫人物XD

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作为「BTS之父」、上市公司BIGHIT的老板，我们以为房时爀PD出行时即使没有十几二十位保镖，也该是有七八九位随行人员，却万万没想到会是一副老大爷逛公园的光景XD

近日，防弹少年团在首尔奥林匹克公园举办了粉丝会「BTS 5TH MUSTER[MAGIC SHOP]」。 粉丝们早早就来到了现场，不是看成员们的各种照片，就是购买各种周边，一群中之中有一位十分引人注目。

胖胖的他穿著蓝色条纹T恤，配上一条浅色的休闲裤，脚上却是一双时髦的皮拖鞋，一手拿著咖啡，一手拿著BTS的布包。 原以为是某位大叔粉丝，却没想到肚子出卖了他，这根本就是BTS的老板房时爀PD嘛！



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好歹也是身家过亿的大社长，房时爀PD的著装也太随性了。 带著2、3位工作人员的方PD亲自市场了粉丝会场的各个角落，不时嘱咐身边人几句。 看来老板也是为了防弹少年团的7个孩子操碎了心啊，连粉丝会都要亲自到场。



让小编莫名想到了《SLAM DUNK》里的安西教练，同样也是慈眉善目，同样有著大大的肚腩，同样带著一群孩子奔向梦想~哈哈哈哈~~



「图：cr_logo、twitter」

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