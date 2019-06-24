(G)I-DLE 回歸倒數兩天　最新單曲依然是小娟自創曲！

(G)I-DLE 回歸倒數兩天　最新單曲依然是小娟自創曲！

KPOP   2019年6月24日   星期一13:18   施乃琪  

再過兩天 (G)I-DLE 就要以新單曲〈Uh-Oh〉迅速地回歸，性感又霸氣的個人預告片也已經到齊，快來看看！

CUBE Entertainment 從上週開始陸續公雨琦、Minnie、穗珍、舒華、小娟以及美延的個人預告影片，先前光是靜態畫報中的新造型就已經讓許多粉絲驚艷，動起來的 (G)I-DLE 更大展截然不同的魅力。

➤ 雨琦


➤ Minnie


➤ 穗珍


➤ 舒華


➤ 小娟


➤ 美延


新單曲〈Uh-Oh〉一如 (G)I-DLE 出道以來的 “LATATA”、”HANN” 和 “Senorita”，依然是由隊長小娟親自創作的歌曲，以 (G)I-DLE 獨特色彩重新詮釋 90 年代的復古風情，是一首難得一見的 Boom Bap 歌曲。

(G)I-DLE 將於 26 日傍晚帶著〈Uh-Oh〉回歸，後天一定要記得準時鎖定！


（照片與影片來源：CUBE Entertainment）

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