(G)I-DLE 回歸倒數兩天　最新單曲依然是小娟自創曲！

再過兩天 (G)I-DLE 就要以新單曲〈Uh-Oh〉迅速地回歸，性感又霸氣的個人預告片也已經到齊，快來看看！
CUBE Entertainment 從上週開始陸續公雨琦、Minnie、穗珍、舒華、小娟以及美延的個人預告影片，先前光是靜態畫報中的新造型就已經讓許多粉絲驚艷，動起來的 (G)I-DLE 更大展截然不同的魅力。
➤ 雨琦
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➤ Minnie
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➤ 穗珍
[] (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' : 수진(SOOJIN) Teaser#여자아이들 #G_I_DLE#수진 #SOOJIN #Uh_Oh pic.twitter.com/vb2GKFnxhU— (G)I-DLE·(여자)아이들 (@G_I_DLE) 2019년 6월 22일
➤ 舒華
[] (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' : 슈화(SHUHUA) Teaser#여자아이들 #G_I_DLE#슈화 #SHUHUA #Uh_Oh pic.twitter.com/E9McddF9Di— (G)I-DLE·(여자)아이들 (@G_I_DLE) 2019년 6월 22일
➤ 小娟
[] (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' : 소연(SOYEON) Teaser#여자아이들 #G_I_DLE#소연 #SOYEON #Uh_Oh pic.twitter.com/JdzzmUkB2L— (G)I-DLE·(여자)아이들 (@G_I_DLE) 2019년 6월 23일
➤ 美延
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新單曲〈Uh-Oh〉一如 (G)I-DLE 出道以來的 “LATATA”、”HANN” 和 “Senorita”，依然是由隊長小娟親自創作的歌曲，以 (G)I-DLE 獨特色彩重新詮釋 90 年代的復古風情，是一首難得一見的 Boom Bap 歌曲。
(G)I-DLE 將於 26 日傍晚帶著〈Uh-Oh〉回歸，後天一定要記得準時鎖定！
（照片與影片來源：CUBE Entertainment）
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