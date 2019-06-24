(G)I-DLE 回归倒数两天　最新单曲依然是小娟自创曲！

再过两天 (G)I-DLE 就要以新单曲〈Uh-Oh〉迅速地回归，性感又霸气的个人预告片也已经到齐，快来看看！
CUBE Entertainment 从上周开始陆续公雨琦、Minnie、穗珍、舒华、小娟以及美延的个人预告影片，先前光是静态画报中的新造型就已经让许多粉丝惊艳，动起来的 (G)I-DLE 更大展截然不同的魅力。
➤ 雨琦
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➤ Minnie
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➤ 穗珍
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➤ 舒华
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➤ 小娟
[] (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' : 소연(SOYEON) Teaser#여자아이들 #G_I_DLE#소연 #SOYEON #Uh_Oh pic.twitter.com/JdzzmUkB2L— (G)I-DLE·(여자)아이들 (@G_I_DLE) 2019년 6월 23일
➤ 美延
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新单曲〈Uh-Oh〉一如 (G)I-DLE 出道以来的 “LATATA”、”HANN” 和 “Senorita”，依然是由队长小娟亲自创作的歌曲，以 (G)I-DLE 独特色彩重新诠释 90 年代的复古风情，是一首难得一见的 Boom Bap 歌曲。
(G)I-DLE 将於 26 日傍晚带著〈Uh-Oh〉回归，后天一定要记得准时锁定！
（照片与影片来源：CUBE Entertainment）
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