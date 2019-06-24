金髮請夏今晚回歸　昨登《Running Man》搶先公開最新主打歌！

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傍晚就要迎接請夏的回歸了，與夏天特別有緣分的她，這次也準備了氣勢徹底全開的作品！

請夏將於韓國時間 24 日傍晚 6 點搶先發行迷你四輯〈Flourishing〉的完整音源和 MV，明天則會在實體通路上架專輯。新專輯以六首風格殊異的歌曲，同時融入她的成長與變化。

從 “Chica”、「我們很享受」、”Call It Love” 及 “Flourishing” 到 “Snapping”，請夏力道十足又不失感性的歌聲詮釋起每種風格都很有特色。其中主打歌 “Snapping” 描寫分手後拋開疲累感，決定迎接嶄新早晨的心情，MV 中空前華麗的造型無疑是一大看點。



特別的是，最近除了登上《全知干預視角》外，請夏昨天也登上了《Running Man》，而且搶先公開了一小段新歌，光看這幾秒就等不及今晚的回歸啦！





（照片與影片來源：MNH Entertainment、SBS）

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