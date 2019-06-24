金发请夏今晚回归 昨登《Running Man》抢先公开最新主打歌！
KPOP 2019年6月24日 星期一12:42 施乃琪
傍晚就要迎接请夏的回归了，与夏天特别有缘分的她，这次也准备了气势彻底全开的作品！
请夏将於韩国时间 24 日傍晚 6 点抢先发行迷你四辑〈Flourishing〉的完整音源和 MV，明天则会在实体通路上架专辑。新专辑以六首风格殊异的歌曲，同时融入她的成长与变化。
从 “Chica”、「我们很享受」、”Call It Love” 及 “Flourishing” 到 “Snapping”，请夏力道十足又不失感性的歌声诠释起每种风格都很有特色。其中主打歌 “Snapping” 描写分手后抛开疲累感，决定迎接崭新早晨的心情，MV 中空前华丽的造型无疑是一大看点。
特别的是，最近除了登上《全知干预视角》外，请夏昨天也登上了《Running Man》，而且抢先公开了一小段新歌，光看这几秒就等不及今晚的回归啦！
（照片与影片来源：MNH Entertainment、SBS）
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