朱智勛首個亞洲巡迴見面會香港場門票將於6月24日公開發售！

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喜歡朱智勛的香港朋友，記下日期去買票啦～

作為韓國炙手可熱的影帝，朱智勛的演藝發展可謂如日中天！身高188cm的他，除了帥氣外表及逆天長腿，更有著精湛演技及廣泛戲路，因而成功風靡全球影迷！早前，朱智勛宣佈將舉行首個亞洲巡迴見面會，走訪至多個城市會見影迷；而首爾場的門票於日前率先開賣，共2,500張門票全被粉絲迅速搶購一空，展示了作為「大勢男神」的非凡叫座力！



為親自答謝各地影迷的熱愛，朱智勛將舉行首個亞洲巡演「All About JUJIHOON」，以7月的首爾場作為巡演首站，再陸續巡迴至曼谷、香港及台北等地與更多亞洲粉絲會面！而最近，朱智勛則特別錄製了短片與大家提前打招呼；影片中他透露目前正努力準備Netflix原創韓劇《李屍朝鮮》第二季的拍攝，並非常期待透過之後的巡演，與影迷們度過熱烈又熱情的夏天。

香港場演出「2019 Asia Tour ‘All About JUJIHOON’ in Hong Kong」將於8月10日(星期六) 假九龍灣國際展貿中心Rotunda 3舉行，屆時香港粉絲將有機會與朱智勛近距離互動，相信所有觀眾都會被朱智勛既幽默又性感的魅力迷倒！



§ 演出日期及時間: 2019年8月10日(星期六) 晚上8時

§ 演出地點: Rotunda 3, KITEC

§ 票價: 港幣 $1,388 / $888 (全為指定座位)

§ 公開發售: 6月24日(星期一) 上午10時起

網上購票: www.cityline.com | 購票熱線: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM)

粉絲福利:

1. 全場門票持有人均可參加演出後舉行的「一對一擊掌」活動

2. 港幣$1,388門票持有人有機會得到限量「親筆簽名寶麗來」及「親筆簽名海報」

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