朱智勋首个亚洲巡回见面会香港场门票将於6月24日公开发售！

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喜欢朱智勋的香港朋友，记下日期去买票啦～

作为韩国炙手可热的影帝，朱智勋的演艺发展可谓如日中天！身高188cm的他，除了帅气外表及逆天长腿，更有著精湛演技及广泛戏路，因而成功风靡全球影迷！早前，朱智勋宣布将举行首个亚洲巡回见面会，走访至多个城市会见影迷；而首尔场的门票於日前率先开卖，共2,500张门票全被粉丝迅速抢购一空，展示了作为「大势男神」的非凡叫座力！



为亲自答谢各地影迷的热爱，朱智勋将举行首个亚洲巡演「All About JUJIHOON」，以7月的首尔场作为巡演首站，再陆续巡回至曼谷、香港及台北等地与更多亚洲粉丝会面！而最近，朱智勋则特别录制了短片与大家提前打招呼；影片中他透露目前正努力准备Netflix原创韩剧《李尸朝鲜》第二季的拍摄，并非常期待透过之后的巡演，与影迷们度过热烈又热情的夏天。

香港场演出「2019 Asia Tour ‘All About JUJIHOON’ in Hong Kong」将於8月10日(星期六) 假九龙湾国际展贸中心Rotunda 3举行，届时香港粉丝将有机会与朱智勋近距离互动，相信所有观众都会被朱智勋既幽默又性感的魅力迷倒！



§ 演出日期及时间: 2019年8月10日(星期六) 晚上8时

§ 演出地点: Rotunda 3, KITEC

§ 票价: 港币 $1,388 / $888 (全为指定座位)

§ 公开发售: 6月24日(星期一) 上午10时起

网上购票: www.cityline.com | 购票热线: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM)

粉丝福利:

1. 全场门票持有人均可参加演出后举行的「一对一击掌」活动

2. 港币$1,388门票持有人有机会得到限量「亲笔签名宝丽来」及「亲笔签名海报」

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