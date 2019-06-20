防弹V在公园拍照上传后...釜山市立公园将他走过的小路加入地标，连拍照处都特别标示了！
明星 2019年6月20日 星期四08:00 Yuan
阿米们可以跟著去「圣地巡礼」啦～
日前，BTS防弹少年团到釜山举行见面会，V也在推特公开他在釜山公园拍摄的照片，并写下：「釜山好棒耶～～」这也让无数的粉丝都跟著去「圣地巡礼」，纷纷透过SNS发上了自己的认证照。
近日，釜山市政府和市立公园就将V走过的路正式加入地标，更写道：「BTS来到釜山市民公园了，大家在找V走过的路吗？现在开始为你指引，各位阿米们，就是你们现在在走的这条路，防弹少年团曾走过的这条路，也一起来走走吧！」
此外，就连V拍摄照片的地方，地上还特别标示「防弹少年团V照片拍摄场所」，这真的非常贴心，让粉丝们可以拍出同款照片啊（笑）～
而BTS防弹少年团日前在釜山亚运会辅助竞技场举行粉丝见面会，这周也将在首尔奥林匹克体操竞技场举行。
住址：부산광역시 부산진구 새싹로 174 부산시설공단
（图：推特＠BTS_twt、부산시설공단）
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