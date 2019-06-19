SJ利特無奈親自宣傳生日派對：「呆呆地總是這樣子等著的話，好像也只能自己來做了！」

SJ利特無奈親自宣傳生日派對：「呆呆地總是這樣子等著的話，好像也只能自己來做了！」

明星   2019年6月19日   星期三13:58   Yuan   2

Super Junior隊長利特在7月1日生日，他也將在6月30日舉行生日派對。

昨日，利特親自在IG預告了自己生日派對的消息，並寫道：「6月30日在Coex舉辦生日派對，呆呆地總是這樣子等著的話，好像也只能自己來做了ㅋㅋㅋ雖然一直都這樣，宣傳就我來做了吧！誰都不幹活ㅋㅋㅋ。」最後還hashtag了「jsent」（是他本名的縮寫）。

而這也引發許多粉絲討論，更紛紛表示：「為什麼最簡單的宣傳都做不好」、「廠牌（Label SJ）可以做點事嗎」、「這種事情也不是第一次了」、「看了真的很難過也很生氣」、「什麼都要自己來呢」等等。

之後，公司也公開了利特的生日會的海報，將在30日下午三點在SMTOWN@Coex Artium舉行，24日開始售票。

（圖：IG@xxteukxx、Label SJ）

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留言/評論
  • 陳洪玉
    如果沒有SJ早就不喜歡SM這間公司了！但旗下歌手有些還是喜歡！
    27分前
  • Mavis Ko
    太過份了為何這樣對待
    30分前
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