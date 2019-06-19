SJ利特無奈親自宣傳生日派對：「呆呆地總是這樣子等著的話，好像也只能自己來做了！」
明星 2019年6月19日 星期三13:58 Yuan
Super Junior隊長利特在7月1日生日，他也將在6月30日舉行生日派對。
昨日，利特親自在IG預告了自己生日派對的消息，並寫道：「6月30日在Coex舉辦生日派對，呆呆地總是這樣子等著的話，好像也只能自己來做了ㅋㅋㅋ雖然一直都這樣，宣傳就我來做了吧！誰都不幹活ㅋㅋㅋ。」最後還hashtag了「jsent」（是他本名的縮寫）。
而這也引發許多粉絲討論，更紛紛表示：「為什麼最簡單的宣傳都做不好」、「廠牌（Label SJ）可以做點事嗎」、「這種事情也不是第一次了」、「看了真的很難過也很生氣」、「什麼都要自己來呢」等等。
之後，公司也公開了利特的生日會的海報，將在30日下午三點在SMTOWN@Coex Artium舉行，24日開始售票。
（圖：IG@xxteukxx、Label SJ）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
如果沒有SJ早就不喜歡SM這間公司了！但旗下歌手有些還是喜歡！
27分前
-