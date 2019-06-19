SJ利特无奈亲自宣传生日派对：「呆呆地总是这样子等著的话，好像也只能自己来做了！」
明星 2019年6月19日 星期三13:58 Yuan
Super Junior队长利特在7月1日生日，他也将在6月30日举行生日派对。
昨日，利特亲自在IG预告了自己生日派对的消息，并写道：「6月30日在Coex举办生日派对，呆呆地总是这样子等著的话，好像也只能自己来做了ㅋㅋㅋ虽然一直都这样，宣传就我来做了吧！谁都不干活ㅋㅋㅋ。」最后还hashtag了「jsent」（是他本名的缩写）。
而这也引发许多粉丝讨论，更纷纷表示：「为什么最简单的宣传都做不好」、「厂牌（Label SJ）可以做点事吗」、「这种事情也不是第一次了」、「看了真的很难过也很生气」、「什么都要自己来呢」等等。
之后，公司也公开了利特的生日会的海报，将在30日下午三点在SMTOWN@Coex Artium举行，24日开始售票。
（图：IG@xxteukxx、Label SJ）
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留言/评论
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如果沒有SJ早就不喜歡SM這間公司了！但旗下歌手有些還是喜歡！
46分前
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