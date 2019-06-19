韓劇《阿斯達年代記》第二部主海報公開！宋仲基一人分飾兩角引爆話題性
韓劇 2019年6月19日 星期三12:12 MiJimin
第二部感覺服裝變得更華麗，乾淨俐落啊…，大家追到最新第六集了嗎？提醒大家內文會談及劇情喔！慎入～。
tvN熱門週末劇《阿斯達年代記》即將在本週末進入第二部，播出第七、八集，上一回則停留在一大爆點，坦雅（金智媛 飾）走進一個房間，發現有一個人，長得和銀殲（宋仲基 飾）一模一樣！？
當年妥坤（張東健 飾／青年時期由鄭帝元飾演）並未痛下殺手，反而將他帶回收養的孩子「薩雅」，他是銀殲的雙胞胎哥哥，前六集一直有隱約帶出這個角色，正當大家好奇會由誰演時，原來他們是雙胞胎，原來就是由宋仲基一人分飾兩角啊！
而第二部公開的海報，宋仲基一人分飾兩角，張東健和金玉彬的服裝依舊，仔細看金智媛的造型，是否換上了新服飾？人物簡介上有提到她作為瓦韓族母系氏族的繼承人，後期能力已開始覺醒，阿斯達聯盟中的白山族（負責主持會議和祭禮的部落）也總是一身白衣，兩者是否相關聯？
（圖自：官方劇照）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論