韩剧《阿斯达年代记》第二部主海报公开！宋仲基一人分饰两角引爆话题性
韩剧 2019年6月19日 星期三12:12 MiJimin
第二部感觉服装变得更华丽，干净俐落啊…，大家追到最新第六集了吗？提醒大家内文会谈及剧情喔！慎入～。
tvN热门周末剧《阿斯达年代记》即将在本周末进入第二部，播出第七、八集，上一回则停留在一大爆点，坦雅（金智媛 饰）走进一个房间，发现有一个人，长得和银歼（宋仲基 饰）一模一样！？
当年妥坤（张东健 饰／青年时期由郑帝元饰演）并未痛下杀手，反而将他带回收养的孩子「萨雅」，他是银歼的双胞胎哥哥，前六集一直有隐约带出这个角色，正当大家好奇会由谁演时，原来他们是双胞胎，原来就是由宋仲基一人分饰两角啊！
而第二部公开的海报，宋仲基一人分饰两角，张东健和金玉彬的服装依旧，仔细看金智媛的造型，是否换上了新服饰？人物简介上有提到她作为瓦韩族母系氏族的继承人，后期能力已开始觉醒，阿斯达联盟中的白山族（负责主持会议和祭礼的部落）也总是一身白衣，两者是否相关联？
（图自：官方剧照）
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