OMG買它買它：韓國KFC居然出了只有皮沒有肉的炸！雞！
旅遊 2019年6月23日 星期日09:15 Rui
肯德基KFC開遍了全球各地，誰沒有吃過他們家的薯條，炸雞，蛋塔和漢堡呢？
號稱「We do chicken right!」 的KFC，他家的炸雞真心好吃，特別是炸雞的雞皮，那種與眾不同的香脆酥，光是想想就能讓人流口水。 就在最近，韓國的吃貨網友們心情異常激動，因為KFC在韓國竟然限期推出了一份全新的超級誘人的小吃：沒有肉只有皮的炸雞！ 沒錯，很多人喜歡啃的香酥雞皮，這次專門做成了一款小吃了！ 整整一包都是金黃酥脆的雞皮，沒有肉只有皮哦！！
包裹著薄薄一層「外衣」的雞皮經過油炸以後，酥脆之中帶著肉香，加上KFC秘制調料，聞起來就讓人難以抗拒。 韓國從6月19日發售，整個韓國只有首爾江南站店、露梁津站店、延新內店、韓國外大店、釜山慶星大·釜慶大站店、水源仁溪DT店6家店鋪有售，而且還是期限限定哦~得知這一消息的韓國吃貨們也早就沸騰了，紛紛表示口水已經留了一地~
此前，KFC就在印尼和菲律賓推出過炸雞皮小吃，引得別國KFC粉絲們大喊不公平，但任何吃過的人只會有一個反應，那就是：Oh My God買它！ 買它！ 買它！
「圖：KFC」
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