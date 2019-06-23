OMG买它买它：韩国KFC居然出了只有皮没有肉的炸！鸡！

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肯德基KFC开遍了全球各地，谁没有吃过他们家的薯条，炸鸡，蛋塔和汉堡呢？

号称「We do chicken right!」 的KFC，他家的炸鸡真心好吃，特别是炸鸡的鸡皮，那种与众不同的香脆酥，光是想想就能让人流口水。 就在最近，韩国的吃货网友们心情异常激动，因为KFC在韩国竟然限期推出了一份全新的超级诱人的小吃：没有肉只有皮的炸鸡！ 没错，很多人喜欢啃的香酥鸡皮，这次专门做成了一款小吃了！ 整整一包都是金黄酥脆的鸡皮，没有肉只有皮哦！！



包裹著薄薄一层「外衣」的鸡皮经过油炸以后，酥脆之中带著肉香，加上KFC秘制调料，闻起来就让人难以抗拒。 韩国从6月19日发售，整个韩国只有首尔江南站店、露梁津站店、延新内店、韩国外大店、釜山庆星大・釜庆大站店、水源仁溪DT店6家店铺有售，而且还是期限限定哦~得知这一消息的韩国吃货们也早就沸腾了，纷纷表示口水已经留了一地~



此前，KFC就在印尼和菲律宾推出过炸鸡皮小吃，引得别国KFC粉丝们大喊不公平，但任何吃过的人只会有一个反应，那就是：Oh My God买它！ 买它！ 买它！



「图：KFC」

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