超暖♥ 患心臟病粉絲飛15小時看GOT7演唱，親手做的手鏈成員們立即戴上了！

不僅陪這位冒著生命危險飛來韓國的粉絲聊天，還戴著她贈送的手鏈錄節目，GOT7和粉絲都超暖的啊T^T
近日有網友透露了GOT7和粉絲之間的感人互動。 原來，這名來自美國的粉絲患有先天性心臟畸形、只有一側的肺，只有聆聽GOT7的音樂能讓她暫時忘記病痛。 一開始她的母親很反對她飛來韓國，擔心15小時的飛行也許會對她造成危險，但最終還是被她說服。
這次她是來觀看GOT7演唱會《KEEP SPINNING》的首爾場，跟著大家一起合唱、盡情享受現場的氣氛，而演唱會結束後她終於在待機室見到了GOT7！ 粉絲一開始激動到說不出話，GOT7的成員們也很開心，慢慢讓她放鬆下來。 這位粉絲給GOT7看她親手製作的相冊，裡面有剪貼起來的GOT7照片，以及她和朋友相對GOT7說的話；還送給成員們她親手製作的手鏈，上面裝飾了每位成員最愛顏色的水晶。
粉絲問了GOT7很多問題，成員們都一一認真回答，還唱了她最喜歡的歌，一起跳舞。 看到這樣的場景，周圍的人都被感動了，而媽媽看到女兒開心的模樣，也不知不覺紅了眼睛。
之後，GOT7在做V LIVE直播時就戴上了粉絲贈送的手鏈！ 真的太暖了~
現在這名粉絲正在等待心臟移植手術，相信這次和GOT7的見面一定會給她帶去更多的生活希望，祝她早日獲得健康的身體啊！
（圖源：IG@christine1212_mk，GOT7 FB、V LIVE）
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