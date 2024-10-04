白藝潾轟河成雲《媽朋兒》OST抄襲四年前人氣單曲《0310》！網驚呼相似度是「翻唱」等級，所屬社火速回應喊冤

歌手白藝潾今日凌晨在IG限動貼出河成雲為《媽媽朋友的兒子》演唱的OST《What are we》，怒指抄襲自己的老歌《0310》，很多網友也表達了相同意見。

tvN劇集《媽媽朋友的兒子》正在熱播中，歌手河成雲為其演唱的OST歌曲《What are we》也於9月1日正式發行。 白藝潾認為這首歌抄襲了她在2019年創作並發行的歌曲《0310》，在IG限動以英文寫道：「你該為抄襲感到羞恥。 感覺很糟。 如果你想要一首像我的歌那樣的歌，請直接問我。」



白藝潾的觀點引起不少讚同，很多網友湧入《What are we》影片留言批評：「編曲跟白藝潾的0310一模一樣，如此明目張膽的抄襲令人驚慌」「聽到後立即想起0310」「是0310的翻唱嗎？」 「根本就是挪用0310的inst，只換了人聲旋律而已」。



事件很快引起關注，河成雲所屬社今日下午發出聲明，表示河成雲只是受OST製作公司之委託進行演唱，並未參與《What are we》的作詞、作曲、編曲等工作，與抄襲爭議無關。 不過畢竟引起粉絲擔憂，公司對此感到抱歉，並希望白藝潾和OST製作公司之間妥善處理此事。



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