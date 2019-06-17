你們也覺得《姜食堂2》比上一季辛苦嗎？安宰賢似乎真的很累、「真實朋友」宋旻浩&P.O根本沒有多餘對話

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第1季和第2季都有看的觀眾，覺得如何呢？ #姜食堂 #姜食堂2



tvN綜藝《姜食堂2》於上月（5月）31日首播。作為深受觀眾們喜愛的節目，一舉一動當然備受關注。甚至宣佈開業的第一天，也引來許多民眾「朝聖」，排隊人龍相當壯觀。

節目目前播至第3集，觀察下來，每道料理的做工繁複。而在上週播出的內容中，可以看到「總公司」悄悄地增加雙人座位，這也表示客人更多了。

和上一季相比，這一季似乎更加辛苦。就有人在網路上討論：「有種只在做事的感覺…第1季的時候不管多忙，還會有適當的接梗、拋梗。但第2季真的很辛苦，收音也只收到水聲、切菜聲，似乎連我也在工作一樣。」這些話也引發大部分網友的贊同。本來想要藉著節目放鬆的觀眾，似乎因此得到「反效果」，跟著成員們一起緊張起來。















被討論最多的，應該就是安宰賢了。在第2季裡，其實他的鏡頭不多，每次看到他都是在料理炒年糕和炸炸物。大概是因為忙於手邊的工作，連說話都有點有氣無力的感覺。其實，安宰賢應該也是想要來點「反應」的，但僅只於「…很棒啊～」，這就是全部了。











第2季有新成員P.O加入。雖然大家曾表示：「多一個人手感覺有差」，但實際上是連話都說不上幾句。「現實朋友」宋旻浩在洗碗的時候順口問P.O：「泡菜飯做的還順手嗎？以後有時間，在家裡做給我吃」、「熟練許多了吧？」而P.O的回答是：「嗯」、「嗯」、「嗯」。雖然可以理解為：「這就是現實朋友的相處模式～」，但另一方面應該也可以理解為：「真的忙到沒有時間說多餘的話了」。



看到店裡人山人海…其實也反映了現實「美食店」的情況。既然事業越做越大，「總公司」下次似乎應該要思考一下經營方向和策略，因為真的變成「廚房紀錄片」了！不曉得是不是與這些原因有關，《姜食堂2》的收視率從7.7%開始，陸續下降到6.5%、6.0%...當然，兩季的播放時間不同：第1季是週二晚上10:50，第2季是週五晚上9:10，應該也要考慮進去。大家又有什麼想法呢？

（圖片來源：tvN《姜食堂2》）

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