机场变秀场！ 随便拍都是画报水准的爱豆——姜丹尼尔&Lisa&河成云
明星 2019年6月17日 星期一10:31 Sani
长得好看还不够，又超级会穿搭衣服，难怪人气那么高啦！
韩国偶像投票网站Best Idol公开了6月第2周的「星星PICK」投票结果，这次的投票主题是：「这里是机场没错吗？ 把机场照片也变成写真的爱豆是谁？ 」其中，姜丹尼尔以631万9800点的压倒性优势高居第一，与其他入围爱豆拉开好几倍的距离，人气也太惊人啦！
其实姜丹尼尔穿衣品味出众这件事在粉丝中早就不是什么新鲜事啦，不论配色、风格还是各种配饰都很有独特的巧思，加上他宽肩高个子的标准衣架身材，每次都令人眼前一亮：
投票排名第二的是BLACKPINK成员Lisa，1.67cm的身高走路带风，相当潇洒：
细腰尤其为人瞩目，是多少人羡慕的对象呀：
排名第三的是河成云，也许因为「小而珍贵」？穿衣看起来经常是宽宽大大的感觉，但也很有他自己的风格，兼具了清新、时尚和文艺：
如果是你会想投给谁呢？ 在评论区分享大家珍藏的爱豆机场照吧！
（图源：KSD，网路）
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