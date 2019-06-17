李洪基你的偶像包袱呢？太耿直了～直言：我想買個屁股！
明星 2019年6月17日 星期一08:50 Rui
FT Island成員李洪基作為愛豆圈的第一耿直大男孩，從來都是有什麼說什麼。 在對於前隊友崔鍾訓的事情上，粉絲和網民們已經領教過他的快言快語了。
最近李洪基就通過自己的SNS公開了自己的痛苦，稱近期飽受痔瘡的痛苦。 李洪基貼出一張自己在醫院的照片，粉絲們還以為偶像這是出什麼事情了。 萬萬沒想到，李洪基氣憤表示： 「雖然是我自己的身體，但真的很生氣，到底為何會這樣，如果可以買的話，我真的很想換屁股，真的很氣，痔瘡遠離我！ 」由此也是不難看出，這是李洪基痔瘡犯了，去醫院治療去了呀。
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看到李洪基的「抱怨」，網友們也是既心疼又想笑。 一邊心疼李洪基生病，一邊又覺得得痔瘡這種連一般人都覺得難以啟齒的事情，作為愛豆的李洪基卻卻絲毫不顧及自己的偶像包袱，直接把自己得痔瘡的事情給公佈了。而其實他也不是第一次公開自曝得了痔瘡，曾經數次在節目中提及，還被《拜託了冰箱》節目組發現放在冰箱里的痔瘡藥。
李洪基，這下全世界都知道你得痔瘡啦！
「圖：李弘基IG」
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