釜山被染成「紫色」之都，BTS防彈少年團FM仿佛成為釜山的慶典！ 崔振赫拍攝KBS新劇《Justice》中！SNS暴風更新多張帥圖 7月要記得鎖定哦 MBC《有瑕疵的人們》選角：安宰賢、吳漣序、具元、金瑟琪有望合作！預計9月播出 《春夜》這次女主媽媽居然是個體貼女兒的大好人，完全是大洗白的節奏！ 繼《魔女寶鑑》後…尹施允、鄭仁仙有望合作tvN新劇《精神變態日記》！預計11月首播 《RS》MC下車後…SJ圭賢推薦這位成員加入！「最會做綜藝的就是他、很有趣」 偶像團的經典逆行神曲TOP 11：每一首都讓人印象深刻！ 【K社韓文小百科】這些人才能被稱為「Hard Carry」啊！ 鄭俊英3年前就偷拍卻被判無嫌疑！真相原來是這樣的：只能說太黑暗了～ 韓國又又又漲價了！韓國國民：「庶民」已經吃不起參雞湯了～ MONSTA X民赫膝蓋上的鯨魚紋身有來頭：「它會帶我和MONBEBE去任何地方！」 台上端莊優雅的TWICE，台下變身沒有鞋子穿的灰姑娘，成員們互相背著下班XD 擅長自娛自樂的河成雲：一個人用枕頭組建了一支樂隊！ 一集綜藝等了十年⋯⋯金在中登《戀愛的滋味 2》重返韓國節目！ 韓劇 本週無線、有線水木收視概況- 無線排名不變，有線皆刷自身新高

從無所不在到全面封殺，金在中的「重返韓國電視節目之路」努力走了十年，終於在昨天以更讓人捨不得轉台的強大綜藝感回歸，大家都有收看這集《戀愛的滋味 2》嗎？

在 TV 朝鮮頻道於 13 日晚間播出的《戀愛的滋味 2》中，最新加入固定班底的金在中正式亮相，為十年電視節目空窗期劃下句點。儘管闊別韓國綜藝已久，金在中的綜藝感一點也沒生疏，無論是和班底間的互動、對相親組合的反應，還有相較過去顯得更加大方直率的發言，都讓觀眾留下了深刻印象。

「我今天早上還在日本，不過為了《戀愛的滋味 2》就飛回韓國了。」金在中開場時的一番話讓人意識到他當前在日本舉行巡迴演唱會、登上眾多節目的繁忙行程，不過一進入正題他立刻化身狂熱觀眾，專注收看 VCR 轉播的相親畫面還不時冒出真實心得「（對相親藝人與素人的互動）全部都好羨慕」、一邊記筆記一邊說要學習千明勳所說的話。



不僅如此，VCR 裡的進展也讓金在中自己深有共鳴，不時透露類似經驗：「我也很喜歡自己下廚，還出了料理書。韓國料理的話我都會做，現在在學日本料理。」

金在中久違的活躍機會讓粉絲和大眾終於有機會接觸到他的有趣性格，隨著昨日節目播出，「金在中」三個字也立刻登上韓國各大搜尋網站的熱門關鍵字排行榜，顯示出韓國觀眾的熱烈反應。

另一方面，金在中目前仍在日本舉行巡迴演唱會，15、16 兩日就會在神戶世界紀念館開唱，期待在韓國和日本都越來越活躍的他！



（照片與影片來源：TV朝鮮、C-JeS Entertainment、jj_1986_jj）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞