《初次见面我爱你》观众一直在等著的这一刻终於来临，果然是虐得哭到不行啊～！ 釜山被染成「紫色」之都，BTS防弹少年团FM仿佛成为釜山的庆典！ 崔振赫拍摄KBS新剧《Justice》中！SNS暴风更新多张帅图 7月要记得锁定哦 MBC《有瑕疵的人们》选角：安宰贤、吴涟序、具元、金瑟琪有望合作！预计9月播出 《春夜》这次女主妈妈居然是个体贴女儿的大好人，完全是大洗白的节奏！ 继《魔女宝鉴》后…尹施允、郑仁仙有望合作tvN新剧《精神变态日记》！预计11月首播 《RS》MC下车后…SJ圭贤推荐这位成员加入！「最会做综艺的就是他、很有趣」 偶像团的经典逆行神曲TOP 11：每一首都让人印象深刻！ 【K社韩文小百科】这些人才能被称为「Hard Carry」啊！ 郑俊英3年前就偷拍却被判无嫌疑！真相原来是这样的：只能说太黑暗了～ 韩国又又又涨价了！韩国国民：「庶民」已经吃不起参鸡汤了～ MONSTA X民赫膝盖上的鲸鱼纹身有来头：「它会带我和MONBEBE去任何地方！」 台上端庄优雅的TWICE，台下变身没有鞋子穿的灰姑娘，成员们互相背著下班XD 擅长自娱自乐的河成云：一个人用枕头组建了一支乐队！ 一集综艺等了十年⋯⋯金在中登《恋爱的滋味 2》重返韩国节目！ 韩剧 本周无线、有线水木收视概况- 无线排名不变，有线皆刷自身新高

从无所不在到全面封杀，金在中的「重返韩国电视节目之路」努力走了十年，终於在昨天以更让人舍不得转台的强大综艺感回归，大家都有收看这集《恋爱的滋味 2》吗？

在 TV 朝鲜频道於 13 日晚间播出的《恋爱的滋味 2》中，最新加入固定班底的金在中正式亮相，为十年电视节目空窗期划下句点。尽管阔别韩国综艺已久，金在中的综艺感一点也没生疏，无论是和班底间的互动、对相亲组合的反应，还有相较过去显得更加大方直率的发言，都让观众留下了深刻印象。

「我今天早上还在日本，不过为了《恋爱的滋味 2》就飞回韩国了。」金在中开场时的一番话让人意识到他当前在日本举行巡回演唱会、登上众多节目的繁忙行程，不过一进入正题他立刻化身狂热观众，专注收看 VCR 转播的相亲画面还不时冒出真实心得「（对相亲艺人与素人的互动）全部都好羡慕」、一边记笔记一边说要学习千明勋所说的话。



不仅如此，VCR 里的进展也让金在中自己深有共鸣，不时透露类似经验：「我也很喜欢自己下厨，还出了料理书。韩国料理的话我都会做，现在在学日本料理。」

金在中久违的活跃机会让粉丝和大众终於有机会接触到他的有趣性格，随著昨日节目播出，「金在中」三个字也立刻登上韩国各大搜寻网站的热门关键字排行榜，显示出韩国观众的热烈反应。

另一方面，金在中目前仍在日本举行巡回演唱会，15、16 两日就会在神户世界纪念馆开唱，期待在韩国和日本都越来越活跃的他！



（照片与影片来源：TV朝鲜、C-JeS Entertainment、jj_1986_jj）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻