JTBC新劇《18歲的瞬間》公開邕聖祐個人海報！輕輕吹拂蒲公英 滿滿的少年美
韓劇 2019年6月14日 星期五13:41 JiaJia
由邕聖祐、金香起等主演的《18歲的瞬間》，將作為JTBC月火檔於下月（7月）22日首播。近期，劇組公開邕聖祐的個人海報，引發關注。
海報中，邕聖祐展現滿滿的「少年美」。他擁有清澈眼神，並輕輕吹拂著蒲公英，令人難以移開視線。
在另外一張海報中，邕聖祐躺在花叢裡並仰望天空，若有所思的模樣也激發大眾的好奇心。
據了解，邕聖祐飾演的角色為「准宇」。他非常孤獨，甚至習慣孤獨。在轉學到新學校後，經歷了許多事情，並從中成長。這是邕聖祐首次主演電視劇，他將會在劇中展現什麼樣貌，讓不少粉絲相當期待。
另外，《18歲的瞬間》是描述內心躁動的「預備役」青春們的感性故事。哪怕是一件毫不起眼的小事都會牽動各種思緒的18歲，電視劇寫實地描繪出任何人都曾經歷過的18歲的一點一滴，用真實的故事激發觀眾們的共鳴。共16集。
（圖片、影片來源：JTBC《18歲的瞬間》）
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