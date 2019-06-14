JTBC新剧《18岁的瞬间》公开邕圣佑个人海报！轻轻吹拂蒲公英 满满的少年美
韩剧 2019年6月14日 星期五13:41 JiaJia
由邕圣佑、金香起等主演的《18岁的瞬间》，将作为JTBC月火档於下月（7月）22日首播。近期，剧组公开邕圣佑的个人海报，引发关注。
海报中，邕圣佑展现满满的「少年美」。他拥有清澈眼神，并轻轻吹拂著蒲公英，令人难以移开视线。
在另外一张海报中，邕圣佑躺在花丛里并仰望天空，若有所思的模样也激发大众的好奇心。
据了解，邕圣佑饰演的角色为「准宇」。他非常孤独，甚至习惯孤独。在转学到新学校后，经历了许多事情，并从中成长。这是邕圣佑首次主演电视剧，他将会在剧中展现什么样貌，让不少粉丝相当期待。
另外，《18岁的瞬间》是描述内心躁动的「预备役」青春们的感性故事。哪怕是一件毫不起眼的小事都会牵动各种思绪的18岁，电视剧写实地描绘出任何人都曾经历过的18岁的一点一滴，用真实的故事激发观众们的共鸣。共16集。
（图片、影片来源：JTBC《18岁的瞬间》）
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