新劇《60天，指定倖存者》公開多張李浚赫人物劇照，穿上軍服簡直帥慘了～！
韓劇 2019年6月14日 星期五12:05 MiJimin
白色軍服完全襯托出他的氣質與高顏啊，小編我追定了～～～。（眼睛狂冒愛心啊我）
tvN全新月火劇《60天，指定倖存者》（每週一、二播出）在近期公開了主演李浚赫的人物劇照，一身帥氣的白色海軍制服，瞬間擄獲了女人們的芳心。
《60天，指定倖存者》改編自ABC美劇《指定倖存者》，由《未來的選擇》尹鐘善導演（《金秘書為何那樣》的共同導演）與《成均館緋聞》金泰姬作家合作打造，講述總統國政演說當天發生恐怖攻擊，總統及眾多內閣成員不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部長官朴武振（池珍熙 飾），代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。
▼主演之一的李浚赫飾演畢業於海軍官校的無黨派國會議員「吳英錫」，總是充滿自信的語氣和表情，再加上花美男的紳士外貌和天生的領導力，與男主朴武振截然相反的天生型領袖。
▼首發三版預告，帶出事件發生後，主要人物登場與男主忽然成為代行總統職權的重要人物，全程瀰漫著緊張氛圍。
1.事件發生預告：
2.主要人物登場預告：
3.男主代行職權預告：
新劇《60天，指定倖存者》將在7月1日（一）21:30首播。
（圖自：官方劇照）
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