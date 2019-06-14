新剧《60天，指定幸存者》公开多张李浚赫人物剧照，穿上军服简直帅惨了～！
韩剧 2019年6月14日 星期五12:05 MiJimin
白色军服完全衬托出他的气质与高颜啊，小编我追定了～～～。（眼睛狂冒爱心啊我）
tvN全新月火剧《60天，指定幸存者》（每周一、二播出）在近期公开了主演李浚赫的人物剧照，一身帅气的白色海军制服，瞬间掳获了女人们的芳心。
《60天，指定幸存者》改编自ABC美剧《指定幸存者》，由《未来的选择》尹钟善导演（《金秘书为何那样》的共同导演）与《成均馆绯闻》金泰姬作家合作打造，讲述总统国政演说当天发生恐怖攻击，总统及众多内阁成员不幸丧命，继承顺位排行第12位的环境部长官朴武振（池珍熙 饰），代行总统职权60天，在各种阴谋中保护家人和国家的故事。
▼主演之一的李浚赫饰演毕业於海军官校的无党派国会议员「吴英锡」，总是充满自信的语气和表情，再加上花美男的绅士外貌和天生的领导力，与男主朴武振截然相反的天生型领袖。
▼首发三版预告，带出事件发生后，主要人物登场与男主忽然成为代行总统职权的重要人物，全程弥漫著紧张氛围。
1.事件发生预告：
2.主要人物登场预告：
3.男主代行职权预告：
新剧《60天，指定幸存者》将在7月1日（一）21:30首播。
（图自：官方剧照）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论