《女神降臨》超豪華假想陣容：男主人選車銀優＆JIN之間真的難做抉擇啊！

超高人氣的網漫《女神降臨》傳出真人化的消息後就引發各種討論，網民們也紛紛興奮地提出演員陣容，今天小編就幫大家整理出呼聲最高的幾位！ 快一起來看看跟你心中的名單是不是一樣。
● 任朱靜：雪炫(AOA)&JISOO(BLACKPINK)
最受矚目的自然是我們的女主角啦～妝前醜小鴨，妝後大美女的任朱靜，身材曼妙、顏值爆表的角色大家覺得誰適合來演呢？ 無論是JISOO還是雪炫，首先顏值和身材這一關都是滿分，不分上下，真的是太糾結了。
● 李修豪：車銀優(ASTRO)&JIN(防彈少年團)&宋康
暖男外表、傲嬌個性，還有悲慘身世，這完全就是韓劇男主角的標準配置啊。 臉蛋天才車銀優，世界豆JIN和人氣小鮮肉宋康，哪一個不是身材高挑，體格健碩，讓人看一眼就帥到難忘啊。
人見人愛的男二韓書竣，微微上揚的眼角、俐落的眼神，還有高挑的身材，這不就是權玄彬嗎？ 除此以外禹棹奐和張東柱也因為外形極為相似而被提名，不知道最終會由誰來出演呢。
任朱靜的死黨好姐妹，外貌甜美可愛外貌，性格灑脫爽朗，相信開播後又會圈粉無數。 金多藝和敏度希都很適合短髮造型呢。
任朱靜的美女姐姐，「媽朋兒」代表人物任熙靜，每次亮相自帶氣場，冷靜幹練又高冷，說的就是全慧彬、嚴賢京和車藝蓮這類小姐姐。
「圖：PANN」
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