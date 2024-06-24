「偷具荷拉金庫的人是你吧？！」ZICO IG被網友留言洗版！鄭俊英曾爆料：他每次來我家都會自己找「黃金手機」來看

具荷拉事件中「金庫大盜」一案至今仍是未解之名，但日前有韓網「女超」論壇（指女性用戶為主的網站）指認歌手ZICO是嫌疑人，一時引來各種評論和猜測。

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24日，ZICO的個人IG上遭到了大量女超論壇網友的評論洗版，眾人留言稱：「黃金手機」、「黃金手機很有趣吧」、「麻煩解釋一下黃金手機的事情」、「鄭俊英的好友」、「具荷拉金庫被偷的時候，妳在哪兒呢」等。 ZICO之所以被狙擊是因為2日前SBS播出的《想知道這個》，節目里首次公開了闖入具荷拉家中偷空金庫的犯人的畫像。



由此「Burning Sun門」（又稱「李勝利事件」）又一次被公開討論，ZICO也再次被提及。 2016年ZICO出演綜藝節目《Radio Star》時，稱鄭俊英的手機為「黃金手機」。 節目上ZICO爆料：「鄭俊英有一個黃金首飾，不是平時使用的手機，只會在緊急情況下發短訊用而已，手機就像寶可夢的口袋一樣存了很多人。」 鄭俊英當時還調侃：「ZICO每次來我家都會找黃金手機，就像自己的手機一樣，還會說今天從『K』開始看。」



相關場景在鄭俊英偷拍事情曝光後民眾們才醒悟過來黃金手機很有可能就是他的作案工具，而ZICO明顯知道黃金手機的用處。ZICO強調：「我和那件醜聞沒有任何關係，我看到的只是朋友們的電話目錄，私下也很有沒有往來了。 將會強力應對惡意留言和虛假內容。」

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