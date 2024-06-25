韓網指ZICO是具荷拉金庫被盜案嫌疑人+黃金手機醜聞纏身！ZICO發通告：忍無可忍，將起訴

歌手ZICO向警方提交了一份訴狀，希望警方能夠嚴厲調查針對自己的惡意評論。

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前段時間英國BBC重新提及「Burning Sun事件」，再次引發對ZICO的惡意評論。 節目表示已故歌手具荷拉提供了「Burning Sun事件」的重要線索。 而本月22日播出的SBS的《想知道這個》節目公開了具荷拉去世後家中保險箱被盜案嫌疑人的草圖。 因ZICO早前在MBC《Radio Star》中提及鄭俊英的「黃金手機」，從而被捲入所謂的「Burning Sun事件」。 在《想知道真相》播出後，就有網民亂稱金庫被盜案的嫌疑人是ZICO，引得不少網民湧入ZICO的SNS留言，要求他給個說法。

事情愈演愈烈，24日ZICO所屬的經紀公司KOZ Entertainment發佈了官方聲明，表示：「惡意謠言和虛假資訊的散佈行為已經達到了無法容忍的嚴重程度，今後我司將定期收集各種社區和社交媒體上的惡意文章，並會進行起訴。 」最後強調：「最近提及的與藝人有關的謠言並非是事實。 」

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