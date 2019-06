白種元老師開通Youtube頻道:「不能告訴大家我醬油用什麼品牌,因為沒給我贊助啊!」 tvN新劇《德魯納酒店》公開新預告!P.O、呂珍九、IU陸續登場 下月13日首播 《寄生上流》將於6月28日台灣上映,你想看嗎? JTBC新劇《18歲的瞬間》公開邕聖祐個人海報!輕輕吹拂蒲公英 滿滿的少年美 Super Junior 回歸前先來個驚喜 一支 MV 看三位成員! 李壽根、金希澈、韶宥和P.O擔任KBS新綜藝《Some vival1+1》的MC!節目將在26日首播! 新劇《60天,指定倖存者》公開多張李浚赫人物劇照,穿上軍服簡直帥慘了~! 【預告】《窮遊豪華團2》將於下週一(17日)首播!跟著SJ圭賢等人高雄跑透透~ 【B.I事件】韓瑞希SNS透露:「2天後將回到韓國 重點應該是梁鉉錫、警方 而不是我」 A某律師:「YG會定期檢查藝人,如發現吸毒就送去日本排毒」 [好片推薦]《0.0赫茲》不可冒犯的超自然力量 韓媒再爆!「B.I事件」涉及WINNER李昇勳…「發送訊息給A某」 SPAO聯名真的令人買不完啊~來看看現在可以買到什麼! 警方承認3年前包庇鄭俊英,導致數十名女性接連受害 《女神降臨》超豪華假想陣容:男主人選車銀優&JIN之間真的難做抉擇啊! BLACKPINK&樂童音樂家&WINNER會受連累嗎? 國民請願:終止YG藝人電視活動 YG 動盪中的不變大勢⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四億 全昭彌出道BLACKPINK JENNIE&JISOO送祝賀 她們是什麼關係? 朱智勛8月10日舉行香港場見面會!門票將於6月24日開售~ 超心痛! T-ara寶藍演員媽媽曾自殺,妹妹目睹全程:我曾恨過我媽

在 YG Entertainment 再度與案件牽扯之際,旗下其他藝人的動向仍備受關注,BLACKPINK 的一首舊歌也在昨天跨越新門檻!

在昨晚(13 日)九點左右,BLACKPINK 的 “Playing with Fire” 官方 MV 觀看次數時隔六個多月後再下一城,成為她們的第五支破四億 MV。

“Playing With Fire” 於 2016 年 11 月發行,收錄在 BLACKPINK 的第二張韓語單曲〈Square Two〉中,與另一首歌曲 “Stay” 並列主打歌,並在打歌期間為她們抱回兩座冠軍獎盃。



除了 “Playing with Fire” 外,目前 BLACKPINK 還有在韓團中觀看次數高居第一的 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”⋯⋯等六支觀看次數分佈在一~七億間的 MV 作品。



(照片與影片來源:YG Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞