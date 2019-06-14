YG 動盪中的不變大勢⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四億
KPOP 2019年6月14日 星期五08:15 施乃琪
在 YG Entertainment 再度與案件牽扯之際，旗下其他藝人的動向仍備受關注，BLACKPINK 的一首舊歌也在昨天跨越新門檻！
在昨晚（13 日）九點左右，BLACKPINK 的 “Playing with Fire” 官方 MV 觀看次數時隔六個多月後再下一城，成為她們的第五支破四億 MV。
“Playing With Fire” 於 2016 年 11 月發行，收錄在 BLACKPINK 的第二張韓語單曲〈Square Two〉中，與另一首歌曲 “Stay” 並列主打歌，並在打歌期間為她們抱回兩座冠軍獎盃。
除了 “Playing with Fire” 外，目前 BLACKPINK 還有在韓團中觀看次數高居第一的 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”⋯⋯等六支觀看次數分佈在一～七億間的 MV 作品。
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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