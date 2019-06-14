YG 动荡中的不变大势⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四亿
KPOP 2019年6月14日 星期五08:15 施乃琪
在 YG Entertainment 再度与案件牵扯之际，旗下其他艺人的动向仍备受关注，BLACKPINK 的一首旧歌也在昨天跨越新门槛！
在昨晚（13 日）九点左右，BLACKPINK 的 “Playing with Fire” 官方 MV 观看次数时隔六个多月后再下一城，成为她们的第五支破四亿 MV。
“Playing With Fire” 於 2016 年 11 月发行，收录在 BLACKPINK 的第二张韩语单曲〈Square Two〉中，与另一首歌曲 “Stay” 并列主打歌，并在打歌期间为她们抱回两座冠军奖杯。
除了 “Playing with Fire” 外，目前 BLACKPINK 还有在韩团中观看次数高居第一的 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”⋯⋯等六支观看次数分布在一～七亿间的 MV 作品。
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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