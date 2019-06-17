BTS防彈少年團JIN＆SUGA因兵役法明年國外巡演受阻！機智的ARMY給出了最佳服役方案

防彈少年團從明年下半年開始將面臨無法以完整體的形式開展國外活動的局面。
根據韓國兵務廳2018年5月出臺的最新兵役條例，25歲以上男性出國時需獲得相關部門批準，且每次出國期限最長不能超過六個月，25歲至27歲之間最多隻允許出國五次。 雖然兵務廳的這一規定是為了防止有人惡意利用國外旅行許可制度推遲入伍，但也讓不少韓國愛豆的國外活動受限。 防彈少年團7名成員中，即將於明年入伍的大哥JIN已經屬於限制出國次數人員，而SUGA也因為今年已經26歲，到明年下半年也將難以正常展開國外活動。
對於防彈少年團的兵役問題，粉絲們早就做過各種討論，有人提議希望防彈少年團能夠獲得與奧運會金、銀、銅牌運動員與亞運會金牌運動員一樣的免除兵役的特惠，但文化體育觀光部有關負責人稱防彈少年團雖對韓流文化宣傳、 韓國觀光和出口等多個領域做出了巨大的貢獻，但大眾文化藝人並非屬於兵役特例對象。
最近有位網友就對防彈少年團的兵役提出了最理想化的解決方案，那就是讓7名成員同時期入伍，這樣團隊雖然有空白期但ARMY們只要等候一段時間之後就能重新看到7人合體。 而考慮到各種現實問題，7人最適合服役的部隊就是獨島警備隊，不僅能夠向全世界宣揚獨島是韓國領土，還能夠帶動獨島觀光旅遊業，同時因為獨島在韓國本身就具有較大的輿論意義，不定期放出成員們的服役近況就能帶動曝光率，可謂一舉多得。這則內容公開後也迅速在網路上掀起了熱議~
「圖：PANN」
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