太妍患上憂鬱症？！ 久違更新IG發黑圖：「藥物治療中」

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太妍這次講話的語氣都有點低落，希望她沒事才好啊！

昨日，太妍在IG上通過限時動態回答網友提問，這也是她在本月1日PO圖之後，時隔半個多月第一次更新IG，但內容卻讓人更加擔心她......



網友：最近過的好嗎？

太妍：不好。

網：姐姐，《Taengu TV》什麼時候才會更新呢？

泰：難講哦，也許要無限延期了。

網：姐姐如何克服低潮期？

泰：不太會克服，就在低潮中生活。

網：為什麼最近IG沒有新照片了T^T不會是有什麼事吧？

泰：演唱會之後就沒有拍。



有網友擔心是工作方面的事令她困擾，於是詢問：

網：SM又折磨你了嗎？ 真讓人生氣！

泰：哪裡還有比得上SM的公司啦。 非常感謝呢。 hhh。



網：要辭職嗎？

泰：不，要努力生活才是。



最後，太妍坦言說，原來最近她生病了......

網：即使不更新IG也沒關係，這樣通過限時動態告訴大家你的消息也很好。

泰：這段時間有點生病了。 請理解我沒有動作的原因。 謝謝。 對不起。



這時居然有網友用很不客氣的語氣問：「躁郁症嗎？ 嘖嘖。 」太妍寫了很長一段：「不，我是因為憂鬱症而難受。 有好好接受藥物治療、努力康復。 不管是躁郁症還是憂鬱症，都請不要投以太尖銳的視線，也沒什麼好『嘖嘖』的。 大家都是生病的患者。 」



還有人講什麼：「都30歲了，該懂點事了吧。 」太妍則是回：「不管30還是40都一樣。 」



當然也有粉絲表達了對她的關心和支援：

網：我會等你的❤

泰：我會努力的，謝謝❤



網：太妍是一直給我安慰的、珍重的人，但我卻無法給姐姐安慰，好難過。 愛你。

泰：才不是呢，真的很給我安慰。 所以才來跟大家聊天，我也很依靠大家呢。 謝謝你。



有網友問她還會不會再做IG直播了，泰妍表示好一些之後會再跟大家溝通的。



看到泰妍這樣真的好心疼，希望她快點好起來...... 加油啊！





（圖源：太妍IG）

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