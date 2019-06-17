準備和 GFRIEND 共度夏天！〈Fever Season〉新標誌曝光
KPOP 2019年6月17日 星期一08:15 施乃琪
去年 GFRIEND 以一首清涼的 "Sunny Summer" 為夏天留下特別印象，今年她們更將用迷你專輯帶來更多歌曲！
Source Music 在今天（17 日）揭曉了 GFRIEND 迷你七輯〈Fever Season〉的新標誌，以當紅的霓虹燈為概念，設計了大寫的 “G” 及韓文團名「여자친구」兩種標誌，宛如華麗夜景的風格立刻引發好奇。
GFRIEND 於 13 日就已經開始在京畿道附近拍攝最新主打歌的 MV，並於翌日拍攝完畢，如此一來〈Fever Season〉的準備工作便已大致完成。
在將於 7 月 1 日帶著新專輯回歸韓國的同時，GFRIEND 今年的亞洲巡迴演唱會《2019 ASIA TOUR “GO GO GFRIEND!”》也將陸續在馬來西亞、新加坡、泰國、香港、印尼、菲律賓、台灣以及日本舉行，屆時就能看見新歌表演囉！
（照片與影片來源：Source Music）
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