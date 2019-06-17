BTS防弹少年团JIN＆SUGA因兵役法明年国外巡演受阻！机智的ARMY给出了最佳服役方案

防弹少年团从明年下半年开始将面临无法以完整体的形式开展国外活动的局面。
根据韩国兵务厅2018年5月出台的最新兵役条例，25岁以上男性出国时需获得相关部门批准，且每次出国期限最长不能超过六个月，25岁至27岁之间最多只允许出国五次。 虽然兵务厅的这一规定是为了防止有人恶意利用国外旅行许可制度推迟入伍，但也让不少韩国爱豆的国外活动受限。 防弹少年团7名成员中，即将於明年入伍的大哥JIN已经属於限制出国次数人员，而SUGA也因为今年已经26岁，到明年下半年也将难以正常展开国外活动。
对於防弹少年团的兵役问题，粉丝们早就做过各种讨论，有人提议希望防弹少年团能够获得与奥运会金、银、铜牌运动员与亚运会金牌运动员一样的免除兵役的特惠，但文化体育观光部有关负责人称防弹少年团虽对韩流文化宣传、 韩国观光和出口等多个领域做出了巨大的贡献，但大众文化艺人并非属於兵役特例对象。
最近有位网友就对防弹少年团的兵役提出了最理想化的解决方案，那就是让7名成员同时期入伍，这样团队虽然有空白期但ARMY们只要等候一段时间之后就能重新看到7人合体。 而考虑到各种现实问题，7人最适合服役的部队就是独岛警备队，不仅能够向全世界宣扬独岛是韩国领土，还能够带动独岛观光旅游业，同时因为独岛在韩国本身就具有较大的舆论意义，不定期放出成员们的服役近况就能带动曝光率，可谓一举多得。这则内容公开后也迅速在网路上掀起了热议~
「图：PANN」
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