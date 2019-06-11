与知名制作人携手　U-Know 允浩首张个专明问世！

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再过一天，东方神起队长 U-Know 允浩就要发行出道 15 年来的首张个人专辑〈True Colors〉，快来看主打歌的首波 MV 预告！

SM Entertainment 近日再度公开 U-Know 允浩的最新预告照与主打歌 "Follow" 首波 MV 预告片，并透露他的〈True Colors〉由曾为 SM 旗下众多歌手写出畅销曲的刘英振，和全球知名的音乐制作人 Thomas Troelsen、LDN Noise 联手打造，即将从各方面下手释放出独属於 U-Know 允浩的魅力。

〈True Colors〉以主打歌 “Follow” 为首共收录了六首歌曲，除了坚强的制作阵容外，与 U-Know 允浩有多年交情的 BoA、饶舌歌手 Giribo等人也都跨刀献声，准备携手打造出无比精彩的作品。

另一方面，〈True Colors〉将於 12 日正式发行，而 U-Know 允浩除了会立刻展开宣传活动，月底又会紧接著启动东方神起的安可场表演《CIRCLE- #with》，在泰国、菲律宾及香港开唱！





（照片与影片来源：SM Entertainment）

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