他是《Produce X 101》最搶手的主唱！他還有位紅極一時的愛豆姐姐

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《Produce X 101》精彩不斷，上週的Position評價中，一匹黑馬閃耀全場，連明星學員金耀漢都被他打敗，而他還有一個另外的身份，就是前女團Secret成員韓善花的弟弟韓勝宇。

韓勝宇其實在2016年作為VICTON的一員出道，但該團並未大火，因此韓勝宇作為「中古新人」站上了《Produce X 101》的舞台。在出道之前，2010年韓勝宇曾在姐姐韓善花出演的《青春不敗》中亮相，和姐姐相似的外貌當時就引發了熱議。



除了帥氣的外表之外，韓勝宇最讓人津津樂道的還是他的嗓音和歌唱實力。 剛剛結束的Position評價中，作為首輪排名冠軍的金耀漢想要挑戰歌唱環節，選曲一結束他就希望自己的隊友中能夠有韓勝宇，其他組也紛紛希望韓勝宇加入，可見他的歌唱實力有多強。



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而韓勝宇也不負所望，在歌曲評價中打敗了超人氣學員金耀漢，登頂小組第一，他穩定醇厚的嗓音完美詮釋了《遇見你》，得知奪得第一之後，韓勝宇自己都不敢相信。 也因為這一輪比賽，他的排名大幅度提升，從淘汰邊緣的第35名一躍成為第13名。



「圖：《Produce X 101》」

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